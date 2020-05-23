Претензий не имеют: Болгария договорилась с Украиной о сохранении самобытности нацменьшинств в Одесской области
Во время встречи замглавы МИД Василий Боднар и посол Республики Болгария Костадин Коджабашев договорились, что между Украиной и Болгарией нет разногласий относительно обеспечения прав болгарской общины в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
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"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий относительно обеспечения прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе".
Представители также высоко оценили роль болгарской общины Украины в развитии отношений между Украиной и Болгарией.
Василий Боднар отметил, что административно-территориальная реформа в Украине никоим образом не влияет на уровень обеспечения прав национальных меньшинств, в частности болгарской общины Одесчины.
Болгарская сторона отметила важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине.
Как сообщал ранее УНИАН, парламент Болгарии в принятом в среду заявлении выступил с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.
Впоследствии МИД выразило протест и назвало неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.
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