МИД Украины удивили попытки парламента Болгарии повлиять на территориальные реформы в Одесской области

Попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины являются абсолютно неприемлемыми, подчеркнули в министерстве.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием Народным собранием Республики Болгария (парламентом) декларации об административно-территориальной реформе в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас абсолютно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год).

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"Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность способствовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с самыми современными европейскими практиками", - говорится в заявлении.

Также в министерстве подчеркнули, что вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. многочисленной болгарской общины.

"Считаем, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран. Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, традиционно существующих между Украиной и Болгарией", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине» (№2653).

Законопроектом предлагается установить, что административный центр территориальной громады - это населенный пункт (село, поселок, город), который имеет развитую инфраструктуру и в котором расположены органы местного самоуправления громады.

Также дается определение, что территория территориальной громады (громада) - территория, в пределах которой территориальная громада осуществляет свои полномочия по решению вопросов местного значения в пределах Конституции и законов Украины, как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.

Кроме того, предлагается установить, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение админцентр громад и территорий территориальных громад, а также представление в Верховную Раду проектов законодательных актов о создании и ликвидации районов, осуществляет Кабинет министров.

В марте сообщалось, что правительство в мае будет готово подать в Верховную Раду законопроект об административно-территориальном устройстве Украины.

Сегодня, 20 мая, парламент Болгарии выразил категорическое несогласие с запланированной админреформой в Украине и призвал свое правительство принять все возможные меры перед украинским правительством с целью гарантии сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе во время реализации будущей реформы в Украине. За соответствующую декларацию об административно-территориальной реформе в Украине о защите прав и целостности болгарской общины проголосовали 109 депутатов, ни один депутат не проголосовал против и 19 воздержались.