Кроме повесток в военкомат, мужчина игнорировал повестки в суд, поэтому его объявляли в розыск.

Во Львовской области мужчина проигнорировал 5 повесток в военкомат и поплатился за это.

Как свидетельствует приговор Дрогобычского районного суда, ответчик почти год уклонялся от мобилизации, потому что не смог добраться до военкомата из-за постоянных воздушных тревог и других причин.

По материалам суда, в октябре 2022 года мужчину признали годным к службе в армии. 26 октября того же года он должен был прибыть в ТЦК и СП, но не приехал. Всего он проигнорировал 5 повесток.

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Подозреваемый свою вину возразил, аргументировав свою позицию тем, что никогда не служил в армии, а в военкомат не пришел из-за воздушной тревоги. После отбоя сирены якобы не нашлось транспорта для этой поездки.

3 марта 2023 года мужчина заверил, что приехал в ТЦК и СП, но снова началась тревога. Он получил повестку на 8 марта. Впрочем, по прибытии мужчине якобы сообщили об открытии против него уголовного производства, а потому он снова пошел домой.

7 августа мужчина снова не пришел в военкомат, потому что у него якобы болел зуб.

На суде мужчина заявил, что считает виновными во всем именно работников военкомата, которые его не забрали на службу в армию. По версии уклониста, дело против него велось с "нарушением и сфальсифицированными доказательствами".

Представитель ТЦК и СП на суде сообщил, что подозреваемый был признан годным к службе в армии, но повестки он игнорировал, заявляя по телефону, что не придет, поскольку находится за пределами Дрогобыча. Военком заверил: если бы призывник сообщил ему о проблемах с транспортом, то за ним бы выехали и доставили в ТЦК и СП.

Что касается воздушных тревог, которые мешали уклоняющемуся прийти в военкомат, пердставник ТЦК добавил, что призывников приглашают пройти в укрытие.

Судья учел то, что мужчина неоднократно избегал не только военкомата, но и "уклонялся также и от суда, за что объявлялся в розыск". Также прокурор просил для призывника реальный срок лишения свободы. Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, он должен заплатить 3028 грн за проведение экспертизы.

Подобные инциденты

Во время действия военного положения в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ участились случаи уклонения от мобилизации. Один из таких случаев произошел в Тернопольской области-мужчина отказался от мобилизации из-за страха.

Ранее во Львове суд рассмотрел довольно необычное дело военнообязанного, который утверждает, что просто "проспал" в тот день, когда должен был явиться на собрание. Да и потом он не пришел в ТЦК, сказав, что у него больные родители.

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