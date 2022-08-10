Пресс-секретарь Белого дома призвала Россию вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины.

В Белом доме продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует ТСН.uа.

По ее словам, отчет Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности утверждает, что радиационные датчики продолжают оказывать данные. В США пока не видели никаких признаков повышенного или ненормального уровня радиации.

"Мы также знаем о сообщениях о ненадлежащем выполнении мер безопасности на АЭС от украинских властей и операторов, и благодарны за их преданность ядерной безопасности при тяжелых обстоятельствах. Бои возле АЭС - это опасно", - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома призвала Россию прекратить любые действия на или возле украинской АЭС, и вернуть ее под полный контроль Украины.

"Со своей стороны мы и в дальнейшем будем поддерживать возможности МАГАТЭ продлить их технический мандат, чтобы гарантировать ядерную безопасность Украины", – подытожила она.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

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