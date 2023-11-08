Впрочем, аналитики уверены, что между генералом и президентом нет разногласий относительно будущего войны.

После нескольких месяцев напряженного контрнаступления Украины напряженность среди высшего руководства Украины неожиданно вылилась в публичное пространство. Это заставило президента Владимира Зеленского сделать несколько заявлений во избежание обострения споров, пишет The Washington Post.

В единстве появились трещины

"Каждый сейчас должен сосредоточить свои усилия на защите страны. Соберитесь и не утопайте во внутренних распрях или других проблемах... Сейчас такая же ситуация, как и раньше. Не будет победы - не будет страны", - сказал Зеленский в одном из видеообращений.

Издание отмечает, что заявление Зеленского прозвучало на фоне его публичного спора с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно того, зашла ли война в "тупик". Зеленский отверг эти замечания, заявив, что не считает, что "это тупик". Один из помощников президента (вероятно Игорь Жовква - УНИАН) заявил, что комментарии Залужного для СМИ "облегчают работу" России.

Видео дня

"После 20 месяцев войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины. Вопрос тупиковой ситуации является особенно чувствительным, потому что украинские чиновники опасаются, что это заставит их к переговорам с Россией и территориальным уступкам. Подавляющее большинство украинцев выступают против этого", - пишет издание.

Отмечается, что Украина готовится к еще одной жестокой зиме "без практически никакой надежды на какой-либо значительный прогресс на южном фронте". Это прогнозировал и Залужный. "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - писал он в резонансной статье для The Economist.

Давление усиливается

WP отмечает, что отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух украинцев на фоне опасений, что Россия вскоре возобновит свои атаки на энергетическую инфраструктуру. Давление идет не только с поля боя, но и от партнеров. В Вашингтоне появились разногласия среди законодателей относительно дополнительной помощи Украине.

В понедельник Зеленский публично отверг возможность проведения президентских выборов, но некоторые иностранные официальные лица призвали провести выборы, чтобы продемонстрировать преданность страны демократии.

В то же время Зеленский заявил, что дискуссии о выборах были "абсолютно безответственными" во время войны. В стране действует военное положение, которое запрещает проведение выборов. Кроме тысяч солдат, воюющих на фронте, миллионы украинцев стали переселенцами, что делает проведение честных выборов почти невозможным.

"До сих пор Украина демонстрировала крепкое национальное единство, оставляя в стороне политическое соперничество, поскольку страна отбивалась от российского вторжения. Однако в последние дни в Киеве некоторые наблюдатели выразили разочарование из-за того, что внутренняя борьба сыграла роль в ключевых решениях, которые потенциально серьезно повлияли на исход войны", - пишет издание.

Отмечается, что офис Зеленского внезапно уволил генерала Виктора Хоренко с должности командующего ССО. Это решение удивило даже главкома Залужного. Затем стало известно, что это произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал это решение. "Вы совершили очень большую ошибку, когда сделали это представление за спиной Залужного. И именно такие ошибки ослабляют Украину в этой войне! ... Очень обидно, что в этой ситуации продолжаются политические интриги!",- написал Розенко.

Издание отмечает, что политические расколы еще больше омрачили национальный настрой, в частности на фоне трагедии с воинами 128 бригады и странной гибелью помощника Залужного Геннадия Частякова.

Разногласие или единство?

Некоторые аналитики отвергли идею о том, что между Зеленским и Залужным существуют реальные разногласия относительно будущего войны.

"И Залужный, и Зеленский пытаются послать тот же сигнал западным правительствам - осознайте, что поставлено на карту в Украине. Я надеюсь, что вместо того, чтобы искать какие - то неважные и популистские причины для ограничения поддержки Украины, западные правительства, политики и СМИ действительно прислушиваются к тому, что они говорят",-сказала экс-нардеп и аналитик Анна Гопко.

В своем обращении в понедельник вечером Зеленский настаивал, что Украина сможет одержать победу над российскими оккупантами, если страна останется единой. "Наша победа достижима. Мы добьемся этого, если все сосредоточимся на этой цели. Не по политическим или личным выгодам. Не на внутренней борьбе, которая не приносит пользы", - сказал президент.

Что предшествовало

Во влиятельном издании The Economist недавно вышла статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Залужный предупреждал, что война в Украине против РФ превращается в позиционную, а это противостояние на истощение, которое выгодно противнику.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что для выхода из позиционной войны украинскому государству, в том числе необходима авиация, поскольку для проведения наземных операций надо контролировать воздушное пространство.

По словам военного эксперта Михаила Самуся, Залужный четко говорит в своей статье, что защитники нашего государства будут стараться не попасть во вражескую ловушку.

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