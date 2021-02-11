По данным социологов, больше тех, кто поддерживает решение о закрытии, на западе и в центре Украины, а на юге и востоке - тех, кто выступает против.

43% опрошенных украинцев поддерживают решение о запрете трансляции телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Читайте такжеУкраинцы продолжают доверять Зеленскому и Кличко больше всего - новый рейтингОб этом говорится в обнародованных результатах всеукраинского опроса общественного мнения Киевского международного института социологии.

"Учитывая чувствительность вопросов, связанных с различными "запретами", КМИС было сформулировано два варианта вопросов. Для корректности была применена процедура "split-sample", согласно которой половине случайно отобранных респондентов выборки ставилась одна формулировка вопроса, второй половине - вторая формулировка", - пояснили социологи.

Отмечается, что эксперимент с разницей в формулировках вопросов показал, что тех, кто поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (это в большей степени население запада и центра) и тех, кто не поддерживает (в основном население юга и востока), примерно поровну.

Так, участников опроса просили выбрать одну из двух интерпретаций, с которой он больше согласен: "запрет телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne" в Украине является необходимым шагом для защиты государства" или "запрет этих телеканалов является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан".

"В общем, 34,6% респондентов при такой формулировке считают запрет необходимым шагом, тогда как 40,8%, наоборот, считают этот шаг ошибочным. Если на западе и в центре относительно преобладает поддержка, то на юге, востоке и Донбассе больше тех, кто считает такой шаг ошибкой", - говорится в результатах опроса.

При этом, больше всего поддерживают запрет телеканалов избиратели "Европейской солидарности" и "Силы и чести". Среди избирателей "Слуги народа" 47,3% поддерживают такой шаг, а 32,6% считают ошибкой. Среди избирателей "Батькивщины" 38,8% поддерживают, а 32,8% считают ошибкой. В то же время, среди избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" 79,7% считают ошибкой, а 5% поддерживают.

Вместе с тем, среди тех, у кого "неопределенная" позиция, 36% считают запрет ошибкой, а 26,2% ее поддерживают.

Второй половине респондентов задавался вопрос "2 февраля президент Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны приняли решение о запрете трансляции телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вы поддерживаете или не поддерживаете это решение?".

"В такой формулировке 43% поддерживают решение, не поддерживают - 40,3%. На западе и в центре больше тех, кто поддерживает решение, а на юге, востоке и Донбассе больше тех, кто его не поддерживает", - сообщили социологи.

В этом случае больше всего поддерживают такое решение избиратели "ЕС", "Слуги народа" (по сравнению с первой формулировкой здесь мнения более определенные в пользу поддержки решения) и "Силы и чести", меньше всего - "ОПЗЖ". В то же время, избиратели "Батькивщины" "смешанные мнения".

***5-7 февраля КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властями Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки около 1 тыс. респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: Татьяна Поляковская