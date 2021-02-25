По словам Геращенко, заблокировать сайты суд попросил человек, о котором они ранее писали.

Стало известно, по чьей инициативе суд в Украине постановил заблокировать 426 интернет-сайтов.

Детали резонансного дела раскрыл на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Есть такой гражданин - Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами. 17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия", - рассказал Геращенко.

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Впоследствии правоохранители, как того требует УПК, зарегистрировала заявление, а Пан с адвокатами обратился в суд и попросил арестовать сайты, которые о нем писали. Дело рассматривала судья Екатерина Плахотнюк, которая 4 февраля определила 426 сайтов как "унижающие честь и достоинство Господина". На них был наложен арест. Решение суда направили в полицию и Нацкомиссию по регулированию сферы связи и информатизации.

"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было. Кроме ущерба общественной морали после таких решений суда", - добавил замминистра.

Он рассказал, что полиция уже отозвала сопроводительное письмо в Нацкомиссию, а уголовное дело проверит Главное следственное управление. В случае отсутствия состава преступления его закроют. Также Геращенко анонсировал "отдельный разговор" с Александром Паном.

"И самое главное: уважаемые народные депутаты, давайте вместе с Вами внесем существенные изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела", - резюмировал Геращенко.

Блокировка сайтов: что было ранее

Голосеевский районный суд Киева постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации.

Суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании 426 сайтов. Среди них: From-ua, российский РБК, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, сервис Telegram-статистики TGStat, а также GitHub Gist, Cryptowiki и другие.

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Автор: УНИАН