По словам Гранди, цель заключается не в том, чтобы эти люди были беженцами навсегда.

Почти две трети (61%) украинских беженцев хотят вернуться на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Укринформ.

"Наша цель заключается не в том, чтобы эти люди были беженцами навсегда. Мы хотим создать условия для этих людей, чтобы они вернулись в Украину. Это то, в чем нуждается Украина, и это то, чего эти люди желают", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, он говорил об этом с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время своего визита в Киев. По мнению Гранди, международной организации и государству нужно будет решать проблемы беженцев, которые вернутся, такие как их проживание и трудоустройство.

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В частности, ООН и партнеры призывают выделить в 2025 году 3,32 миллиарда долларов для поддержки 8,2 миллиона человек, пострадавших от войны в Украине и за ее пределами, в рамках планов гуманитарных потребностей и реагирования на потребности беженцев.

Украинские беженцы - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские беженцы в Великобритании все чаще теряют работу из-за новых визовых правил. По данным The Telegraph, с февраля в стране заработает программа, которая ввела дополнительные бюрократические ограничения для беженцев.

Также мы писали, что в Польше опровергли фейк РФ о волне беженцев из Украины из-за снижения призывного возраста. По словам пограничников, увеличение трафика на границе наблюдалось из-за новогодних праздников.

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