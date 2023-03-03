По мнению НАПК, которое провело антикоррупционную экспертизу правительственного законопроекта о защите прав потребителей, его нельзя принимать - документ "содержит коррупциогенные факторы и требует существенной доработки".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) рекомендует правительству доработать проект закона о защите прав потребителей, поскольку в текущей редакции он создает серьезные риски коррупционного характера.

Выводы НАПК опубликованы на сайте Ассоциации ритейлеров Украины.

Среди ключевых недостатков разработанного правительством законопроекта №6134 - усиление административного давления на бизнес, создание дополнительного финансового бремени для предпринимателей, а также передача общественной организации несвойственных ей функций по дублированию государственного регулирования.

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"По результатам антикоррупционной экспертизы проекта Закона Украины "О защите прав потребителей " Национальное агентство идентифицировало коррупциогенные факторы, обусловливающие потребность в его доработке, а именно: нечеткое установление правовых основ деятельности и принятие решений Комиссии внесудебного рассмотрения споров; наделение Общественного союза "Союз общественных объединений потребителей" несвойственными полномочиями; необоснованное создание дополнительной финансовой нагрузки для субъектов хозяйствования; привлечение к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) третьих лиц", — сказано в выводах НАПК.

Среди недостатков законопроекта Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало расплывчатые формулировки об ответственности бизнеса и отсутствие четких сроков на устранение нарушений. При этом разработчики законопроекта создали для чиновников возможность "применять субъективные подходы при принятии решения о применении санкций". А при отсутствии четких сроков на устранение нарушений чиновники будут иметь возможность штрафовать бизнес фактически по своему усмотрению "за невыполнение или несвоевременное выполнение" предписаний и решений.

Кроме этого законопроект предусматривает наделение широкими полномочиями общественной организации "Союз общественных объединений потребителей". Она, фактически, получит регуляторные функции, среди которых определение причиненного вреда и разработка методики его оценки, а в дополнение — возможность взимать средства за обучение и повышение квалификации лиц, ответственных за защиту прав потребителей. НАПК считает, что существуют значительные риски субъективизма и предвзятости членов Союза при принятии тех или иных решений, лоббирования интересов заинтересованных лиц и, как следствие, вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования и возникновения коррупционных рисков. Ведь документы Союза могут разрабатываться кулуарно без публичного обсуждения, как все регуляторные акты. Учитывая такие риски, НАПК предлагает исключить из законопроекта "положения, наделяющие общественные объединения несвойственными им полномочиями", которые дублируют или подменяют государственный надзор без ответственности и прозрачности процессов.

Особое беспокойство авторов антикоррупционной экспертизы из НАПК вызывает созданная законопроектом возможность для чиновников буквально терроризировать предпринимателей бесконечными проверками: документ "не устанавливает исчерпывающего перечня случаев, оснований, форм, сроков, порядка осуществления таких полномочий, контроля за их осуществлением и ответственности за возможные злоупотребления во время их осуществления", — подчеркнуто в документе.

Отдельное беспокойство вызывает норма проекта, что каждый бизнес - от маленькой скамейки до онлайн-магазина - должен содержать в штате отдельное лицо, ответственное за защиту прав потребителей. НАПК предлагает отказаться от этой нормы, ведь она создает чрезмерное административное давление на бизнес, возлагает на него дополнительное финансовое бремя, а расплывчатые формулировки закона дают чиновникам широкое поле для применения санкций - это также порождает дополнительные коррупционные риски и чиновничий произвол против бизнеса.

По мнению НАПК, которая провела антикоррупционную экспертизу правительственного законопроекта о защите прав потребителей, его нельзя принимать - документ "содержит коррупциогенные факторы и требует существенной доработки".