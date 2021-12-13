На прошлой неделе Киев, который с 1 ноября находился в "красной" карантинной зоне, по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перешел в "желтой" зоны. Однако ограничения на проезд в транспорте для невакцинированных лиц сохранились. Почему?

Это связано с сезонным ухудшением эпидситуации. В январе–августе 2021 года коронавирус был третьей причиной смерти среди украинцев после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если всего за восемь месяцев умерло 439 тысяч 430 украинцев, то из-за коронавируса - 37 тысяч 077 из них (это 8,4%).

Ранее COVID-сертификат о вакцинации - зеленый или желтый - требовался только в красной зоне. Однако Минздрав предложил изменения в постановление Кабмина о карантине, потому что в Европе фиксируются новые вспышки и Украине, несмотря на улучшение эпидемической ситуации, нужно готовиться к возможному повторному росту случаев.

В январе–августе 2021 года коронавирус был третьей причиной смерти среди украинцев после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

Отныне в "желтой" зоне для работы нужна будет вакцинация как для работников, так и посетителей учреждений и предприятий. Также изменяется срок действия "желтого" COVID-сертификата. Он составит 30 дней, а ранее был действующим 120 дней. Кроме этого, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА установила дополнительные ограничения. В частности, с 7 декабря запрещено:

пользоваться услугами общественного транспорта без наличия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, полного курса вакцинации, или хотя бы одной дозы вакцины;

посещение ТРЦ людьми, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

При этом, 6 декабря Кабмин ужесточил карантин в Украине – посещать общественные заведения (заведения общественного питания, гостиницы, спортзалы) на "желтом" уровне смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о, имеет "зеленый" COVID-сертификат или справку о выздоровлении, отрицательный результат ПЦР-тест, экспресс-тест, срок действия которых 72 часа. Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов и допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам заведений общественного питания, отелей и спортзалов необходимо иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19, что подтверждается "желтым" COVID-сертификатом.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий должны обеспечить районные государственные администрации, ГУ Держпродспоживслужби, полицейские, патрульные и сотрудники КП "Муниципальная охрана".

К сожалению, такие ограничения нарушают права граждан, имеющих противопоказания к вакцинации против коронавируса. Ведь отдельно не предусмотрено документа, в частности справки врача, что подтверждает пациентов противопоказания к вакцинации от коронавирус в связи с острыми или хроническими заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, генетическими заболеваниями организма, и тому подобное.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам заведений общественного питания, отелей и спортзалов необходимо иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19

Конечно, действия Киевской городской государственной администрации, в частности постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, можно обжаловать. Для этого истцам необходимо обратиться с административным иском в КГГА о признании неправомерными действий КГГА и о признании недействительным решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа КГГА.

Поскольку истцы будут обжаловать действия исполнительного органа, а также решение постоянной комиссии исполнительного органа, спор будет подсуден Окружному административному суду м. Киев. В зависимости от доказательной базы, надлежащего обоснования неправомерности действий КГГА и противоправности отдельных положений или в целом решение постоянной комиссии, гипотетически, суд может встать на сторону истцов и удовлетворить их требования.

Например, Окружной административный суд Киева открыл производство об оспаривании постановления правительства, по которому правоохранители и другие служащие могут проверять в общественных местах COVID-сертификаты.

Однако пока судебная практика по обжалованию именно решений комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще не сформировалась. По крайней мере, в Едином государственном реестре судебных решений таких решений еще нет.

Алла Цимановская, адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и партнеры"