Венгрия хочет сохранения Береговского района в нынешних границах

Правительство в рамках административно-территориальной реформы планирует новое районирование областей, в Закарпатской области предполагается сформировать 5 районов.

Венгрия просит украинскую власть сохранить нынешние границы Береговского района Закарпатской области, где проживает многочисленная венгерское меньшинство, и не расширять его за счет Виноградовского района, населенного преимущественно украинцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Что касается Береговского района - существует Береговский район, и мы надеемся и очень просим правительство Украины, мы вправе сформулировать просьбу, то есть у нас есть такая просьба к правительству Украины ... Чтобы Береговский район остался, но решение будете принимать вы", - сказал Сийярто.

Он выразил надежду, что украинская власть положительно отнесется к просьбе Венгрии.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров утвердил новый проект районирования областей, согласно которому в Закарпатской области предполагается сформировать 5 районов.

Перед этим, 10 июня, Кулеба заявил о распространении фейка о том, что Украина якобы создает новый Береговский район в угоду интересам Венгрии.

15 июня министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, проектом нового районирования областей Украины предусмотрено увеличение площади Береговского района за счет включения в его состав Виноградовского района. Он отметил, что это не станет уступкой Венгрии.

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