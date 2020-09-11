Вчера Сенцов говорил, что Балух находится в медикаментозном сне.

Бывшего пленника Кремля Владимира Балуха ввели в медикаментозную кому.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому», – цитирует издание собеседника.

10 сентября Олег Сенцов заявил, что Балух находится в медикаментозном сне, ему сделали операцию на голове.

Что известно об избиении Балуха

8 сентября ночью избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.

По факту причинения телесных повреждений Балуху начато уголовное производство за ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.

Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Яна Ставская