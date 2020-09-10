Балуху сделали тяжелую операцию.

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили на днях в Киеве, сейчас находится в медикаментозном сне, ему сделали операцию на голове.

Об этом рассказал другой бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов, передает "Громадське радио".

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Сенцов сообщил, что сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

"Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", – отметил он.

По его словам, еще один бывший политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

"Но это та компания, или кто-то другой – следует выяснить", - добавил он.

Что известно об избиении Балуха

Владимира Балуха 8 сентября ночью избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.

По факту причинения телесных повреждений Балуху начато уголовное производство за ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.

Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Юрий Годован