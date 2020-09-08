Балух находится в тяжелом состоянии в больнице, у него сломаны рука и ключица.

В полиции создана следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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«Сегодня около 12 часов в столичной полиции поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух», - сказано в сообщении.

Балух находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Предварительно установлено, что потерпевшего госпитализировали с телесными повреждениями из «Гидропарка». Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

«Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, по обстоятельствам совершения правонарушения», - сообщили в полиции.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Избиение Балуха: что известно

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что Балуха сегодня ночью избили, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Избитого Балуха нашли сегодня утром. У него сломаны рука и ключица. Угрозы его жизни нет.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий сообщил, что свидетели видели, что Балуха побила "русскоязычная компания" за замечание, сделанное им на украинском языке.

Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Виктория Токарева