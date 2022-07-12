После обучения они будут выполнять задания на фронте.

В школе Дронариум стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов". Военные отрабатывают различные задачи, которые впоследствии будут выполнять на фронте. Среди них, в частности, настоящие полетные задания, навыки маскировки, разработка тактики и управление дронами.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", - подчеркнул министр.

Ранее УНИАН писал, что 1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 объявили сбор на проект "Армия дронов". Его цель – приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км

Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и при этом оставаться почти незаметными для вражеского глаза. Они оборудованы несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением. Их сложно заметить и куда сложнее – сбить.

Впоследствии стало известно, что украинцы за неделю собрали 400 млн грн на проект "армию дронов" для ВСУ.

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