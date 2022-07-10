В рамках проекта можно сделать пожертвование на сайте UNITED24 или отдать собственный беспилотник.

Украинцы за неделю собрали 400 млн грн на еще один проект для украинских военных – "Армию дронов".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ систематически получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценность своего вклада в победу. Спасибо от всей команды - говорится в сообщении.

Украина собирает "Армию дронов" для ВСУ

1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 объявили сбор на проект "Армия дронов". Его цель – приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км

Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и при этом оставаться почти незаметными для вражеского глаза. Они оборудованы несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением. Их сложно заметить и куда сложнее – сбить.

Помочь ВСУ и приобщиться к сбору можно из любого уголка мира, переведя средства через платформу UNITED24. Или передать армии собственный дрон (проверить, подходит ли он, можно здесь).

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