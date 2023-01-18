Экс-советник Офиса президента подчеркнул, что сейчас у него есть возможность заняться любимым делом.

Алексей Арестович заявил, что после увольнения с должности внештатного советника Офиса президента будет заниматься своим любимым делом - информационно-психологической поддержкой людей.

Экс-советник ОП в эфире "Фейгин Live" заявил, что появилось больше людей, которые нуждаются в его поддержке. "Сейчас у меня возможность заняться любимым делом… - информационно-психологической поддержкой людей, за которых я болею лично душой, которые нуждаются в моей поддержке… То есть, я просто возвращаюсь к любимому делу…", - сказал он.

Арестович добавил, что продолжит выходить в эфир "Фейгин Live", пока его смотрит "хоть один человек".

"Самое смешное, что я уходил год назад тоже 17 числа. То есть, теперь можно сказать, что у нас каждый год 17 числа Арестович уходит из Офиса президента. Надеюсь, что третьего раза не будет… абсолютно случайно совпало… анекдот вышел", - рассказал бывший советник.

Почему Арестович ушел в отставку - что нужно знать о скандале

14 января Алексей Арестович во время эфира на канале российского правозащитника Марка Фейгина сказал, что попадание ракеты РФ в многоэтажку в Днепре якобы было следствием работы украинской противовоздушной обороны. Такой меседж распространили российские пропагандисты как якобы доказательство их "правоты", что в убийстве мирного населения виноват сам Киев.

Позже Арестович уточнил, что только высказал "предположение", а в гибели людей все равно виновна РФ. Воздушным силам пришлось оправдываться. В Вооруженных силах Украины подчеркивали, что ракету Х-22, которой РФ ударила по Днепру, украинское ПВО не может сбить.

После этого Верховной Раде сообщили, что начался сбор подписей за отставку Арестовича. Впоследствии Арестович написал заявление об увольнении, и Офис президента отправил его в отставку.

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