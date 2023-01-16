Также было направлено депутатское обращение к председателю Службы безопасности Украины.

Народные депутаты собирают подписи с требованием уволить внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, уже было направлено депутатское обращение к председателю Службы безопасности Украины.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за нашей ПВО - то, что соответствует критериям государственной измены", - отметил Гончаренко.

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Скандальное заявление Арестовича относительно ракетного удара по дому в Днепре

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

В тот же день советник ОП Алексей Арестович заявил, что ракета, которая попала в дом, якобы была сбита противовоздушной обороной. Впоследствии в воздушных силах опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.

В результате обстрела по состоянию на 16 января подтверждена гибель 40 человек, среди них - 3 ребенка, травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. В многоэтажке полностью разрушено 72 квартиры, повреждено – 236, а также уничтожено 25 автомобилей.

Сегодня, 16 января, в СБУ сообщили, что идентифицировали российских военных, которые причастны к ракетному удару.