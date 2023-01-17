Руководитель аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ.

В Офисе президента приняли заявление об отставке Алексея Арестовича с должности внештатного советника.

Как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде", приказ об увольнении уже подписан.

"Руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича", - говорится в сообщении.

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Увольнение Арестовича: что предшествовало

Арестович уходит в отставку на фоне громкого скандала, который он спровоцировал 14 января. Тогда в разговоре с россиянином Марком Фейгиным он заявил, что попадание российской ракеты в многоэтажку в Днепре якобы было следствием работы украинской ПВО. Это сообщение немедленно распространили кремлевские пропагандисты как якобы доказательство их "правоты", что в убийстве мирного населения виновата сама Украина.

Впоследствии Арестович оправдался, назвав это заявление "предположением". Слова Арестовича пришлось опровергать Воздушным силам. В ВСУ подчеркнули, что ракета Х-22 не была сбита ПВО из-за нехватки в Украине средств, которые это могут делать.

В Верховной Раде уже заявили, что начали собирать подписи об отставке Арестовича из ОП. Сегодня же Арестович сообщил, что написал заявление об отставке.

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