Коллегия судей отказала их адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает инициатива " Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Адвокаты Мангера и Левина пошли в апелляционный суд с надеждой вытянуть убийц из СИЗО. Но апелляционный суд сегодня им отказал", - говорится в сообщении.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов Мангера и Левина об изменении им меры предосторожности и оставил их под стражей.

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Дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

В настоящее время Днепровский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-главы Херсонского облсовета Мангера и его пособника Левина в заказе и организации нападения на Гандзюк.

Мангер и Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Антонина Доломанжи