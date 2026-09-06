Вулкан, вызвавший смертоносное цунами в 2018 году, снова извергается: остановлены сотни рейсов

Из-за вулканического пепла шесть аэропортов Индонезии приостановили работу.

Извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау привело к тому, что шесть аэропортов приостановили полеты, затронув сотни рейсов в главном аэропорту Джакарты, после того как были остановлены некоторые школьные занятия и рыбная ловля.

Международный аэропорт Сукарно-Хатта приостановил работу до 17:30 (10:30 по Гринвичу) из-за вулканического пепла, оставив сотни пассажиров застрявшими в терминале, пишет Reuters.

Приостановка, продлевавшаяся несколько раз, затронула 301 рейс, включая 58 международных рейсов, сообщил в заявлении оператор аэропорта Angkasa Pura. Singapore Airlines и Malaysia Airlines заявили, что отменили рейсы в Джакарту и из нее до конца дня.

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Анак-Кракатау, расположенный примерно на полпути между Явой и Суматрой в обширной островной цепи Индонезии, извергается с позднего пятничного вечера, а вулканический пепел был обнаружен в аэропорту рано утром в воскресенье, сообщило министерство транспорта.

Пассажиры застряли в аэропорту

Пепел достиг высоты 6000 метров со стороны Явы и 15 000 метров со стороны Суматры и в некоторых частях провинции Бантен на Яве, сообщило метеорологическое агентство BMKG. Оператор аэропорта Сукарно-Хатта заявил, что предоставляет еду и легкие закуски для пострадавших пассажиров, а также автобусы до отелей в координации с авиакомпаниями.

Агентство по смягчению последствий катастроф BNPB заявило, что проведет операцию по модификации погоды, которая может включать засев облаков, в воскресенье, чтобы вызвать дождь.

"Если дождь пойдет достаточно сильный, вулканический пепел, который нарушает нашу повседневную жизнь со вчерашнего дня и продолжает нарушать ее сегодня, будет быстро смыт", – заявил на пресс-конференции глава BNPB Сухарьянто.

Министерство транспорта назвало три других аэропорта на Яве – Кертаджати, Ахмад Яни и Джуанда – в качестве альтернативы, "если авиакомпании или операторы смогут перенаправить свои рейсы".

Пять индонезийских вулканов на уровне тревоги 3

BNPB "призывает общественность сохранять спокойствие, повышая при этом бдительность. В случае выпадения пепла людям рекомендуется носить маски и защиту для глаз, сокращать активность на открытом воздухе, накрывать источники воды и соблюдать осторожность при вождении, поскольку вулканический пепел может снижать видимость", – заявил представитель Бертон Панджайтан.

Судам в Зондском проливе рекомендовано держаться на расстоянии не менее 3 км от кратера Анак-Кракатау. Несколько школ отменили занятия после того, как ученики и жители пострадали от раздражения глаз из-за пепла, а рыбаки отменили выходы в море.

Примерно в 850 км от Анак-Кракатау в воскресенье также извергалась гора Семеру на востоке Явы, выбросив столб пепла на 1 км над вершиной. Агентство мониторинга вулканов PVMBG рекомендовало жителям оставаться на расстоянии не менее 5 км от кратера и предупредило о риске горячих пепловых туч и потоков лавы на расстоянии до 17 км от вершины.

Что известно об этом вулкане

Индонезия расположена на Тихоокеанском "Огненном кольце", где часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Анак-Кракатау находится на уровне тревоги 3 (втором по значимости) с 2 июля. На этом же уровне находятся ещё четыре вулкана: Семеру, Мерапи, Левотоби-Лаки-Лаки и Синабунг.

Агентство по смягчению последствий катастроф заявило, что непосредственного риска цунами от вулкана сейчас нет. Однако цунами 2018 года, вызванное извержениями Анак-Кракатау, убило более 400 человек на Яве и Суматре.

Сам вулкан, чье название означает "дитя Кракатау", начал формироваться столетие назад на месте прежнего вулкана Кракатау (Кракатоа), который уничтожил себя в результате массовых извержений в 1883 году, вызвав серию цунами и гибель более 36 000 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что в Тихом океане ожил древний подводный вулкан.

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