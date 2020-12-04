В СИЗО они будут находиться по меньшей мере до 1 февраля 2021 года.

Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его пособнику Алексею Левину, обвиняемым в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Как передает корреспондент УНИАН, судья Днепровского райсуда Киева Юлия Иванина удовлетворила соответствующее ходатайство прокуроров.

«Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Алексею Левину и Владиславу Мангеру сроком на 60 суток - до 1 февраля 2021 года - без определения размера залога», - сказано в судебном постановлении.

Она может быть обжалована в Киевский апелляционный суд в течение 7 дней с момента его оглашения.

В СИЗО Мангер и Левин будут находиться как минимум до 1 февраля 2021 года.

Убийство Гандзюк

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления. Мангера и Левина, которые обвиняются в организации и заказе преступления, задержали, они находятся под стражей. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей").

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Автор: Дмитрий Хилюк