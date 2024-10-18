Американский опыт ветеранской политики обсудили во время конференции украинских общественных организаций

Во время ветеранской конференции "Изменения после войны или Победа благодаря изменениям?", которая состоялась 18 октября в Киеве и которую организовало ОО "Свободные и Верные", был представлен аналитический Доклад "Американский опыт ветеранской политики для Украины".

По словам инициатора конференции, председателя ОО "Свободные и Верные", воина-добровольца Виталия Герсака, который присоединился к присутствующим в онлайн-режиме потому что сейчас находится на одном из горячих участков фронта, ветеранская политика в США - это пример того, как должно работать государство.

Из опыта ветеранской политики наших американских партнеров, каждый может вынести что-то свое. Чиновники - узнать, как построена система заботы о Защитниках в стране с самой мощной армией в мире. Депутаты - о том, какова роль представительной власти в решении проблем ветеранов. Общественность может оценить, к чему следует стремиться и какую систему строить. Для военнослужащих и ветеранов, это возможность увидеть, что такое уважение и забота на практике - отметил В.Герсак.

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По словам военнослужащей 112 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Екатерины Поп, в США еще в начале 90-х годов начали внедрять гендерно-ориентированную поддержку женщин-ветеранок. На сегодня женскую ветеранскую политику в США регулируют более 20 отдельных законов, реализуют около десятка различных госинститутов и внедряют несколько десятков специализированных проектов и программ. В Украине ничего подобного никогда не существовало и до сих пор не существует. Несмотря на то, что сейчас в украинском войске служит 49000 женщин, что больше чем в армиях любой страны НАТО, отдельной женской ветеранской специфики на уровне законодательства, среди официальных направлений деятельности украинского минветеранов, и среди правительственных программ и проектов до сих пор нет - отмечает защитница.

Другим аспектом ветеранской политики США, который заслуживает внимания является поддержка ветеранского предпринимательства, - считает эксперт и экс-руководитель главного управления МВД Украины по работе с пострадавшими и членами их семей Мерьем Джелилова. В США ветеранским бизнесом начали заниматься еще в 1981 году и за это время была создана развитая инфраструктура по обучению, кредитованию, грантовой помощи, консалтингу, наставничеству и прямому привлечению к государственным контрактам для ветеранов-предпринимателей. Несмотря на то, что по состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зарегистрировано более 12 тысяч ветеранских бизнесов - с юридической точки зрения, ветеранского предпринимательства в Украине до сих пор не существует. Нет ни юридического определения этого понятия и критериев определения такой деятельности, ни соответствующих механизмов поощрения, ни центрального органа власти, который бы занимался этим вопросом - отмечает М.Джелилова.

Среди общих преимуществ американской модели ветеранской политики, по словам участников конференции, следует отметить то, что она эффективно выполняет мотивационную функцию для военных, имеет положительное влияние на экономику и общество и является неотъемлемой составляющей политики национального достоинства. Это пример того, как через отношение к ветеранам закладывается уважение к гражданству и стране.

Однако, по мнению экспертов, американскую модель ветеранской политики невозможно просто так взять и скопировать, из-за разницы в финансовых возможностях, инфраструктурных возможностях и организационных ресурсах. У нас нет другого выбора, чем своими силами и в собственных интересах начинать строить одну из самых массово ориентированных, сложных, умных и справедливых ветеранских политик в мире! - подытожили участники собрания.