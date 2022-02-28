Гражданские лица, которые будут передвигаться по городу в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионных групп врага.

С 1 марта 2022 года в Киеве запрещена продажа алкоголя.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении.

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совершенно. Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей аптек. Поднятие цен на продукты, товары первой необходимости и лекарства, пользуясь ситуацией, во время войны не лучше мародерства", - заявил Кличко.

Также Виталий Кличко напомнил, что гражданские лица, которые будут передвигаться по городу в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионных групп врага.

Выйти из домов во время комендантского часа можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти в ближайшее укрытие.

Запрет на продажу алкоголя:

В Ривном с 28 февраля продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, на время действия военного положения запрещена круглосуточно.