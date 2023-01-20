Чтобы установить причины падения вертолета, понадобится немало времени.

Командир вертолета, который упал в Броварах 18 января, был родом из Сум. Простятся с ним в двух украинских городах.

Об этом заявила советник председателя ОВА по вопросам медиа и информационной политики Алена Яцина, сообщает "Суспильне".

Командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах был сумчанин Александр Василенко. Прощание с мужчиной состоится в Нежине, затем — в Сумах.

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В Броварах 18.01.2023 разбился вертолет

Утром 18 января 2023-го года в Броварах Киевской области вблизи детского сада разбился вертолет. Число жертв достигло 14 человек, среди них - один ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

В результате падения вертолета в Броварах погибла мать троих малолетних детей Марина Грановская. Она в момент трагедии вела в детсад сына.

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