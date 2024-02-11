Новоназначенный командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заверил, что осознает весь спектр задач, стоящих перед его подразделениями в условиях полномасштабной войны. Соответствующее заявление он обнародовал в своем Телеграмм.
"Самая большая, самая многочисленная часть славного Украинского Войска, берущая на себя основной удар противника, несет самое тяжелое бремя войны - честь служить плечом к плечу с вами, мужественные воины! Осознаю весь спектр задач, стоящих сегодня перед нашими подразделениями и всей структурой Сухопутных войск", – говорится в заявлении.
Павлюк поблагодарил за доверие и конструктивное сотрудничество президента, правительства и команду Министерства обороны, где он занимал должность первого заместителя министра весь последний год.
"Буду использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск. (...) Буду делать все возможное для усиления Сухопутных войск и приближения победы", – пообещал генерал.
Павлюк назначен командующим Сухопутных войск
Как писал УНИАН, 10 февраля президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны.
А уже 11 февраля появился указ президента о назначении Павлюка командующим Сухопутных сил. Эта должность оказалась вакантной после того, как Александр Сырский был повышен до главнокомандующего ВСУ.