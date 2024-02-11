Александр Павлюк заменил на этом посту Александра Сырского, который теперь будет командовать всей армией.

Новоназначенный командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заверил, что осознает весь спектр задач, стоящих перед его подразделениями в условиях полномасштабной войны. Соответствующее заявление он обнародовал в своем Телеграмм.

"Самая большая, самая многочисленная часть славного Украинского Войска, берущая на себя основной удар противника, несет самое тяжелое бремя войны - честь служить плечом к плечу с вами, мужественные воины! Осознаю весь спектр задач, стоящих сегодня перед нашими подразделениями и всей структурой Сухопутных войск", – говорится в заявлении.

Павлюк поблагодарил за доверие и конструктивное сотрудничество президента, правительства и команду Министерства обороны, где он занимал должность первого заместителя министра весь последний год.

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"Буду использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск. (...) Буду делать все возможное для усиления Сухопутных войск и приближения победы", – пообещал генерал.

Павлюк назначен командующим Сухопутных войск

Как писал УНИАН, 10 февраля президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны.

А уже 11 февраля появился указ президента о назначении Павлюка командующим Сухопутных сил. Эта должность оказалась вакантной после того, как Александр Сырский был повышен до главнокомандующего ВСУ.

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