Уволили Александра Павлюка.

Сегодня, 10 февраля, Кабинет Министров на заседании уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Он уточнил, что Павлюка уволили из-за перехода на другую работу.

"Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", - написал Мельничук.

Александр Павлюк - что известно

В марте 2022 года был снят с должности командующего ООС и назначен главой Киевской ОВА. Александру Павлюку была поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. В мае 2022 года был снят с должности главы Киевской ОВА.

14 февраля 2023 года Кабинет министров Украины назначил генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка первым заместителем тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.

"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, имеет необходимые лидерские и управленческие качества. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", - подчеркнул тогда бывший министр обороны Алексей Резников.

7 февраля 2024 Александр Павлюк пояснил, что создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе ВСУ предоставит возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска.

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