Вооруженные Силы Украины начали готовиться к полномасштабному вторжению России летом 2021 года. Благодаря мужеству украинских воинов и грамотному командованию вражеский блицкриг провалился.

На YouTube-канале "Народ" вышел фильм, посвященный Дню Вооруженных Сил Украины. В нем первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о первых неделях героической обороны востока Украины.

Тогда Александр Павлюк в должности командующего ООС руководил обороной населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. "Мы сосредоточили на этих направлениях основные наши резервы. Поэтому их наступление, которое началось утром 24 февраля 2022 года, не принесло результата. Мы тогда достаточно мощно нанесли поражение и заставили на ходу менять планы", — заявил Александр Павлюк.

Оккупационные войска начали вторжение одновременно с четырех направлений: с севера на Киев, с северо-востока на Харьков, с юго-востока с ранее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, с юга из Крыма. К началу марта 2022 года оккупанты захватили Херсон, Мелитополь, Бердянск, Тростянец и Конотоп. Окружили Чернигов, Сумы, Ахтырку, Николаев, Мариупольский гарнизон. Закрепились на подступах к Харькову. Вплотную приблизились к столице.

Единственное направление, на котором враг не достиг быстрых результатов, — зона проведения ООС. Здесь оккупационная армия погрязла в изнурительных боях. Защитники Донбасса выиграли время для защитников Киевщины, Харьковщины, Сумщины, Черниговщины, Николаевщины.

"Каждый из нас знал, куда отходить. Все склады были рассредоточены. Все пункты управления снова перемещены. Поэтому все мощные удары, которые наносились в первые дни, пришлись на пустое место. И когда пошли войска, они встретили мощную оборону, которая их перемолола. Уже через неделю они уже были вынуждены бросать тысячами мобилизованных из Донецкой и Луганской областей", — напомнил Александр Павлюк.

Оккупанты завязли в позиционной войне, а высшее военно-политическое руководство РФ было вынуждено менять стратегические и оперативные планы. Благодаря устойчивости украинской обороны на линии ООС российский блицкриг потерпел фиаско.

После почти двух лет чрезвычайно интенсивных, кровопролитных боев над населенными пунктами, которые считались передовой еще до 24 февраля 2022 года, до сих пор развеваются украинские флаги.