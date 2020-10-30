Украинцы не являются задержанными, правоохранители проводят проверку документов и обстоятельств незаконного пересечения яхтой границы Албании.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что на борту задержанной в Албании яхты были двое украинцев и двое россиян.

Читайте такжеВ порту Албании задержана яхта с четырьмя украинцами - СМИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Что касается задержания яхты в Албании. Относительно информации Посольства Украины в Албании, на борту яхты находились двое граждан Украины и двое граждан России", - говорится в сообщении.

При этом эти граждане не являются задержанными.

"Албанские компетентные органы осуществляют проверку документов и обстоятельств незаконного пересечения яхтой границы Албании. В посольство граждане Украины, находившиеся на задержанной яхте, не обращались", - говорится в сообщении.

Посольство Украины принимает меры по выяснению обстоятельств инцидента и установлению контакта с гражданами Украины для предоставления им необходимой консульской помощи.

Ранее албанский портал DurresLajm сообщил, что в порту албанского города Влёра правоохранительные органы задержали яхту с четырьмя украинцами. Полиция обвинила украинцев в нарушении албанской границы. Источники в полиции сообщили, что существует подозрение, что яхта могла использоваться в преступных целях.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко