Акция протеста в Киеве: от Зеленского требуют прекратить "политику капитуляции перед Россией" (фото)

В настоящее время возле Стелы Независимости собралось около 500 человек.

В Киеве возле Стелы Независимости собрались около полутысячи человек, чтобы принять участие в акции «Украина окажет сопротивление» в рамках инициативы «Нет капитуляции».

Читайте такжеАктивисты собрались возле офиса Гордона из-за его интервью с Поклонской и Гиркиным (видео)Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят с государственными флагами, однако преобладают партийные флаги «Національного корпусу», «Демократичної сокири», «Правої справи», а также несколько красно-черных флагов.

Участники акции призывают президента Владимира Зеленского «прекратить политику капитуляции перед Россией». Это является одним из главных требований акции.

«Переговоры с Москвой могут быть только о том, чтобы захватчик как можно быстрее и без каких-либо условий освободил оккупированные территории и возместил ущерб Украине», - подчеркивают они.

Также участники акции требуют от Зеленского освободить «безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованием патриотов».

«В тюрьмах должны сидеть медведчуки, портновы и другие предатели, а не украинские патриоты», - считают они.

Кроме того, участники акции требуют прекратить наступление на украинский язык и соблюдать языковое законодательство, продолжить политику декоммунизации, «а не возрождать российско-советские символы».

Также среди требований - «прекратить саботаж евроатлантической интеграции и возобновить сближение Украины с НАТО и ЕС; отстранить олигархов от управления государством; немедленно уволить Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента и других «высокопоставленных коллаборационистов и коррупционеров.

Также они требуют прекратить назначать на высокие государственные должности родственников, «кварталовцев» и «приспешников Януковича».

«Все назначения должны происходить только через честные, прозрачные конкурсы, выгнать из фракции «Слуга народа» откровенных ватников», - подчеркивается в перечне требований участников акции.

Кроме того, они призывают Зеленского «остановить ползучую узурпацию власти и систематические нарушения Конституции».

Люди, собравшиеся на Майдане, заявляют, что «Зеленский уверенно идет по бездорожью капитуляции, лжи и предательства. Он упорно идет тропой Януковича. Это гарантирует ему бесславное и досрочное прекращение полномочий».

На данный момент на Майдане Незалежности продолжают находиться около 500 участников акции, ситуация на месте проведения акции спокойная.

Известно, что организатором акции выступило Движение сопротивления капитуляции, призвавшее прийти 24 мая на Майдан Незалежности и под местные администрации в районных и областных центрах, чтобы выразить несогласие с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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