Минцифры ведет консультации с американской компанией OpenAI и планирует внедрять технологии искусственного интеллекта в государственные сервисы.

В приложении "Дия" может появиться виртуальный помощник, разработанный на основе искусственного интеллекта.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил на конференции "Надлюды" от Forbes.

Федоров сообщил, что в Минцифры работают над разработкой виртуального помощника "Надия", который может появиться в "Дии". При этом он добавил, что это рабочее название помощника.

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"Это виртуальный помощник такого нового поколения. Мы общаемся с компанией OpenAI (разработчик популярного чата ChatGPT – УНИАН), чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой ваш вопрос.

Например, вы говорите: "Надия, найди ЦПАУ рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить". И тебе человеческим языком максимально персонализировано дается ответ, где можно найти этот ЦПАУ, и так далее", - сказал Федоров.

Он добавил, что речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении "Дия", а вообще о любом ответе на вопрос, касающийся государственных сервисов.

"Я пока не могу рассказать всю архитектуру, но, конечно, мы не будем использовать персональные данные. Мы разработаем систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии это будет максимально условная локализация", - отметил Федоров.

По его словам, благодаря внедрению искусственного интеллекта в государственные сервисы можно осуществить большую оптимизацию использования человеческих ресурсов.

"Перенаправить на другие направления людей, работающих в контакт-центре. Развивать их, а это делегировать искусственному интеллекту. Во-вторых, это очень качественная информация для граждан, которую они смогут получить быстро, без какой-либо человеческой ошибки", - добавил вице-премьер.

Также в Минцифры разрабатывают проект "Голос граждан"

Благодаря этому проекту можно будет в режиме реального времени сканировать все, что происходит в социальных сетях.

"Все проблемные вопросы, которые происходят на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. О чем люди говорят, какие у них проблемы, где плохие услуги, на что они жалуются. Параллельно анализировать все обращения граждан в контакт-центры и выводить проблематику дашбордами с ключевыми темами чиновникам и министрам", - рассказал Федоров.

По его словам, очень часто политики оторваны от реальности, тем более, что сейчас активные боевые действия, много разрушенного имущества, много проблем у людей, нужно в режиме реального времени понимать, что происходит.

"Что мне нравится больше всего, что можно будет через "Надию" записать голосовое оповещение о том, что меня бесит, что нужно изменить. Мы хотим собирать обратную связь в режиме реального времени и распознавать не просто текст, а язык", - сообщил Федоров.

В Украине продолжается цифровизация самых популярных государственных услуг

С 24 апреля в "Дии" можно получить справку о несудимости, с 25 апреля стала доступной услуга по отмене шеринга авто.

В ближайшее время в приложении "Дия" появятся услуги по растаможиванию авто и восстановлению водительских прав.

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