Пресс-центр АТО: Юг зоны АТО и Луганщину во вторник не обстреливали

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня на Луганщине и на юге зоны АТО, в том числе Мариуполе, обстрелов позиций украинских подразделений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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"Неконтролируемые террористические вооруженные формирования продолжают обстрелы наших позиций лишь в районе Дебальцево и Донецкого аэропорта. По результатам огневых налетов боевиков потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в медиацентре.