Пресс-центр АТО: Юг зоны АТО и Луганщину во вторник не обстреливали
00:31, 22 октября 2014Общество
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Режим соблюдения артиллерийской тишины дает первые результаты. Интенсивность обстрелов позиций сил АТО уменьшилась в несколько раз.
Юг зоны АТО и Луганщину во вторник не обстреливали
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Сегодня на Луганщине и на юге зоны АТО, в том числе Мариуполе, обстрелов позиций украинских подразделений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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"Неконтролируемые террористические вооруженные формирования продолжают обстрелы наших позиций лишь в районе Дебальцево и Донецкого аэропорта. По результатам огневых налетов боевиков потерь среди украинских военнослужащих нет", - сообщили в медиацентре.
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