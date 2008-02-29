Эксперты: в Киеве падает спрос на однокомнатные квартиры

В последнее время на рынке жилья Киева произошла существенная корректировка предпочтений покупателей недвижимости. Если ранее повышенный спрос наблюдался на однокомнатные, то теперь продажи активизировались в сегменте двух и трехкомнатных квартир, сообщает еженедельник “Комментарии”.

Вместе с тем, отмечает издание, за последние полгода количество предложений на рынке столичного б/у жилья увеличилось более чем на треть. Если в ноябре прошлого года в столице предлагалось к продаже в среднем 8,3 тыс. объектов, то сейчас на торги выставлено более 13 тысяч.

Аналитики утверждают, что основное пополнение произошло за счет трехкомнатных квартир - их в базах данных, по сравнению с ноябрем прошлого года, стало почти в два раза больше, выбор двухкомнатных увеличился на 54% и однокомнатных - на 33%.

Как сообщает издание, по подсчетам специалистов, более 80% сделок на рынке сегодня - так называемые альтернативные, когда люди, выставляя на продажу одно жилье, ставят условие приобрести им взамен другое. Как правило, в этом случае продается квартира в престижных центральных районах столицы и на эти средства («плюс» иногда небольшой кредит) покупается несколько в спальных районах.

Также довольно значительно базы предложений пополнились за счет массового выброса на рынок «хрущевок» и «чешек». Выставив на продажу такие квартиры, киевляне потом приобретают жилье с лучшими потребительскими характеристиками, в том числе в новостройках.

Сейчас как раз в этом сегменте появился богатый выбор. По информации «Комментариев», например, в Дарницком районе, где сосредоточено до 60% всех киевских новостроек (Позняки, Осокорки) уровень предложения по сравнению с ноябрем прошлого года вырос на 72% (с 1,43 тыс. объектов до 2,47 тыс.).

Впрочем, отмечает издание, несмотря на колоссальный рост предложения, продавцы не слишком охотно снижают цены. Дешевая однокомнатная сейчас оценивается в 85-95 тыс. долл. Средняя стоимость двухкомнатных квартир «без излишеств» в столице составляет 140-180 тыс. долл., трехкомнатных - 150-220 тыс. долл. Такой незначительный по сегодняшним меркам разброс цен между однокомнатными и двухкомнатными квартирами и определяет спрос – украинцы, желающие обзавестись собственными квадратными метрами, предпочитают чуть доплатить и приобрести более просторное жилье. Также немаловажным фактором, отбившим у покупателей охоту приобретать однокомнатные квартиры в столице, является интенсивное развитие пригородного рынка недвижимости, где более комфортабельную квартиру можно купить гораздо дешевле.

Как сообщает издание, по мнению экспертов, рынок столичного жилья сейчас близок к перенасыщению, и если НБУ и дальше будет работать на ужесточение правил выдачи ипотечных кредитов, цены на столичную недвижимость, наконец, начнут опускаться.