СБУ потрусила ”черных” археологов

Председатель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ передал Национальному историческому музею несколько красноглиняных античных кувшинов для вина, изъятых сотрудниками СБУ у так называемых «черных» археологов в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи состоялась сегодня в Национальном историческом музее в Киеве.

По предварительным заключениям Комитета по охране и использованию памятников истории и культуры Крыма, кувшины походят из могильников VII-IX веков античного городка Бакла.

Страховая стоимость предметов достигает 60 тысяч долларов. Реальную стоимость предметов, по мнению специалистов, определить невозможно, учитывая их уникальность.

Пресс-центр СБУ сообщает, что за последние 5 лет в Крыму арестованы десятки групп грабителей, похитивших предметов старины на несколько миллионов долларов. На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано более 6 тысяч античных захоронений.