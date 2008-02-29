Судмедэксперты уже дали заключение по Черновецкому

В Генеральную прокуратуру Украины от судебно-медицинских экспертов поступило заключение по поводу получения мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ телесных повреждений в результате его инцидента с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Одно заключение судмедэкспертов в отношении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО уже получили, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО - еще нет», - сказал он, добавив, что экспертиза показала наличие у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО легких телесных повреждений, «которые привели к ухудшению здоровья».

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

25 января было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, в ходе которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.