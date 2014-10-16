Боевики активизировали воздушную разведку возле Мариуполя

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла спокойно, нападений на блокпосты и позиции сил АТО не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Однако штаб обороны Мариуполя отмечает, что «тенденция активизации воздушной разведки незаконными вооруженными формированиями сохраняется. В мариупольском направлении работа беспилотников фиксировалась 10 раз».

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По оперативным данным штаба, боевики осуществляют передислокацию живой силы и техники. Также продолжается распространение слухов о подготовке наступления в направлении Дебальцево, Мариуполя, Авдеевки и других населенных пунктов. Украинские силовики контролируют все вышеназванные направления.