На Донетчине обесточенными остаются 62 населенных пункта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 12 октября в восстановительных работах участвовали 55 бригад энергетиков с использованием 42 механизмов.

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Энергетики вчера восстановили электроснабжение 9 населенных пунктов – в селах Амвросиевского и Тельмановского районов и поселка Нижняя Крынка в Макеевке.

Но частично обесточенными остаются города Марьинка, Шахтерск, Углегорск, Ясиноватая, Донецк и Горловка. С 17 августа продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция. Бригады «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) приступили к осмотру линий электропередачи.

12 октября бригады Горловского Восточного, Торезского, Шахтерского, Дебальцевского, Харцызского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий, отмечается в сообщении.