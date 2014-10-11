За сутки в Донецке погибли трое мирных жителей, четверо ранены

В Донецке в результате боевых действий 10 октября, по уточненым данным, погибли трое мирных жителей, а четверо получили ранения и находятся в медицинских учреждениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Ночью в городе не прекращались обстрелы Куйбышевского района. Из-за попадания снарядов и возникших после этого пожаров повреждены ряд частных домов.

По состоянию на 9.30 сообщения о происшествиях в районах не поступают. Коммунальные службы работают в штатном режиме.

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В Куйбышевском, а также в части Ленинского, Петровского и Кировского районов из-за повреждения наливного водовода "КП "Компания "Вода Донбасса" наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты "Донецкгорводоканала" делают все возможное, чтобы вода подавалась в полном объеме в вечерние часы, заверили в горсовете.

Движение общественного транспорта осуществляется по графикам "выходного дня".

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