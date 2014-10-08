На Днепропетровщине поймали грабителей, которые выдавали себя за "Правый сектор"

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Согласно сообщению, задержание осуществила самооборона Покровского района совместно со спецподразделением "Кривбасс".

Группировка действовала на территории Великоновоселковского района Донецкой области.

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Во время осмотра автомобилей группировки, которые были остановлены на блокпосту, изъяли гранату «Ф-1» с запалом, газовый пистолет с магазином, два автомата и 5 магазинов к ним. В автомобиле «Таврия» были обнаружены два магазина к автомату Калашникова без маркировки.

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Как сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области обстоятельства получения оружия задержанными выясняются. Сейчас троим мужчинам вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что грозит лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет. Подозреваемых взяли под стражу.