Нуланд: российские места программы FLEX перейдут Украине

Однако в своем выступлении перед украинскими студентами в Киеве, она заявила, что теперь освободится 300 дополнительных мест для молодых украинцев, которые захотят принять участие в программе, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на 5-й канал.

Нуланд также отметила важность проведения свободных и справедливых выборов в Верховную Раду и внеочередных местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеСМИ: Российский школьник попросил политического убежища в США из-за сексуальной ориентацииПо её словам, если государственная граница будет защищена, если выборы в Украине будут проведены свободно и справедливо не только в Верховную Раду, но и 7 декабря на Донбассе, тогда все от этого получат пользу. Она призвала украинцев тщательно изучать информацию о кандидатах в народные депутаты накануне голосования 26 октября.

Напомним, 30 сентября российское правительство приняло решение о выходе из международной образовательной программы FLEX. Ранее МИД России заявлял лишь о приостановке участия в ней. По словам уполномоченного по правам детей Павла Астахова, одна из причин – "грубое нарушение американской стороной обязательств по безусловному возвращению прибывших на обучение в США российских школьников".

Российские школьники в начале октября провели сбор подписей под петицией правительству России с призывом разрешить им участвовать в совместной с США образовательной программе. По их словам, для большинства детей программа обмена школьниками Future Leaders Exchange (FLEX), является единственной возможностью поучиться в другой стране, так как далеко не каждая семья в состоянии заплатить большие деньги за обучение.