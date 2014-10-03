Суд постановил принудительно доставить в суд экс-командира "Беркута"
15:50, 03 октября 2014Общество
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Бывший командир роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" Дмитрий Садовник будет принудительно доставлен в зал суда сегодня в 17.00.
Сотрудника "Беркута" принудительно доставят в суд / фото УНИАН
Такое решение принял Апелляционный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
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В решении суда говорится, что у суда отсутствуют данные, о том где в настоящее время находится Дмитрий Садовник и почему он не явился в суд. Также никаких данных по этому поводу не предоставил его защитник. Следовательно, суд постановил осуществить принудительный привод подозреваемого.
Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с взятия под стражу на домашний арест Дмитрию Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева в феврале этого года.
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