В Луганск зашли три колонны военной техники из России – очевидцы
09:32, 29 августа 2014Политика
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Колонны зашли через авиационное училище в Луганске.
REUTERS
В Луганск зашли три колонны военной техники из Российской Федерации.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
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По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации. «Cегодня в Луганск зашли три колонны из Российской Федерации через ВАУШ (Высшее военное авиационное училище штурманов), всего 250-300 единиц техники»,- сказал Снегирев.
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