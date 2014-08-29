В Луганск зашли три колонны военной техники из России – очевидцы

В Луганск зашли три колонны военной техники из Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

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По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации. «Cегодня в Луганск зашли три колонны из Российской Федерации через ВАУШ (Высшее военное авиационное училище штурманов), всего 250-300 единиц техники»,- сказал Снегирев.