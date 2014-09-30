Во время обстрела боевиками Попасной погиб мужчина, двое ранены

Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Сегодня с 09:35 с территории г. Ирмино Луганской области, который временно подконтрольный боевикам, из реактивной системы залпового огня «Град» был произведен массированный обстрел города Попасная», - говорится в сообщении.

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СНБО отмечает, что «произведено около 15 выстрелов. По предварительной информации, в результате обстрела от множественных осколочных ранений погиб местный житель, 1957 г.р., два человека с осколочными ранениями госпитализированы в больницу».

Согласно сообщению, сейчас в городе горит станция скорой медицинской помощи. На окраине города полностью разрушены мост и типография. Также повреждены несколько гаражей, два служебных автомобиля УАЗ и здание магазина «Колос». Сгорели три автомобиля скорой медицинской помощи.

Напомним, что два дня тому назад в г. Счастье во время минометных обстрелов террористов погибла женщина и ранено 16 местных жителей, трое из них – находятся в тяжелом состоянии. В результате этих обстрелов были повреждены здания городской больницы, военной комендатуры, жилищно-коммунальной конторы, ПТУ № 50.