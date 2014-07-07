В Донецкой области взорвали железнодорожный мост вместе с поездом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня, 7 июля, примерно в 13.00 в районе населенного пункта Новобахмутовка взорван железнодорожный мост, проходящий над дорогой Славянск-Донецк-Мариуполь.

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В результате взрыва произошло обрушение пролетов моста на автодорожное полотно. В момент взрыва на железнодорожной линии находился грузовой поезд, сообщает пресс-служба.

Сейчас дорожные службы перекрывают движение на этом участке дороги.

Объезд автотранспорта осуществляется через населенные пункты Новобахмутовка и Розовка, а также через Очеретино.

Данных о пострадавших в настоящее время нет, добавили в ОГА.