На Харьковщине неизвестные бросили в дом активиста коктейль Молотова

Как сообщили правоохранители, заявление в милицию от Ярового о том, что неизвестные в его доме сначала разбили окно, а потом бросили в помещение бутылку с горючим веществом, поступило вчера, 27 сентября, около 20.00.

Пожар Яровой потушил самостоятельно, никто не пострадал. Повреждения в квартире незначительны: обгорела штора, подоконник и пол возле окна.

Читайте такжеВчера на митинге сепаратистов в Харькове задержали 20 человек и главную коммунистку городаРаботникам милиции, которые прибыли на место происшествия, Яровой сказал, что в преступлении никого не подозревает и не связывает этот инцидент со своей общественной и политической деятельностью. Правоохранители также выяснили, что официально Яровой беспартийный и безработный.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове пройдет массовая акция "Харьков - это Украина".