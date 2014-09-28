Харьковчане готовятся к массовой акции "Харьков - это Украина"
Сегодня в 15:00 в Харькове начнется массовая акция "Харьков - это Украина".
Об этом пишет в Facebook активист Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.
По его словам, мероприятие предусматривает многотысячный марш, короткий митинг, а затем традиционную ярмарку общественных инициатив возле палатки "Все для победы".
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"Шагаем все вместе до площади Конституции", - написал Чистилин.
Возле памятника Независимости, где написаны слова "Слава Украине", состоится митинг, затем активисты пойдут по главной улице Харькова до площади Свободы, где пройдет традиционное воскресное Народное Вече и ярмарка общественных инициатив.
Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове была осуществлена попытка провести антиукраинский митинг. Правоохранители предупредили проведения акции и задержали 20 человек.