Харьковчане готовятся к массовой акции "Харьков - это Украина"

Об этом пишет в Facebook активист Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

По его словам, мероприятие предусматривает многотысячный марш, короткий митинг, а затем традиционную ярмарку общественных инициатив возле палатки "Все для победы".

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"Шагаем все вместе до площади Конституции", - написал Чистилин.

Возле памятника Независимости, где написаны слова "Слава Украине", состоится митинг, затем активисты пойдут по главной улице Харькова до площади Свободы, где пройдет традиционное воскресное Народное Вече и ярмарка общественных инициатив.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове была осуществлена попытка провести антиукраинский митинг. Правоохранители предупредили проведения акции и задержали 20 человек.