В Украине количество внутренне перемещенных лиц может достигать 900 тысяч - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил специальный докладчик ООН по правам человека внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни сегодня на брифинге в Киеве.

«Официальные цифры свидетельствуют о 300 тысячах внутренне перемещенных лиц, однако цифры могут быть в 3 раза выше», - заявил он.

Беяни объясняет, что «официальные данные получены на основании регистрации в разных регионах, однако цифры могут быть больше потому, что эти системы регистрации не связаны между собой, они ситуативные и несистемные и многие перемещенные лица приняты местными семьями, которые не обращаются за регистрацией».

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Также специальный докладчик ООН отмечает, что «без регистрации лица не могут получить доступ к социальным услугам, без внесения в реестры нельзя людей посчитать, нельзя увидеть динамику. Количество тех, кто не включен в систему регистрации, очень большое, и на этом основании мы сделали свое предположение».