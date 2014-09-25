В Украине количество внутренне перемещенных лиц может достигать 900 тысяч - ООН
В Украине количество внутренне перемещенных лиц может быть втрое выше официальных данных, которые составляют около 300 тыс. человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил специальный докладчик ООН по правам человека внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни сегодня на брифинге в Киеве.
«Официальные цифры свидетельствуют о 300 тысячах внутренне перемещенных лиц, однако цифры могут быть в 3 раза выше», - заявил он.
Беяни объясняет, что «официальные данные получены на основании регистрации в разных регионах, однако цифры могут быть больше потому, что эти системы регистрации не связаны между собой, они ситуативные и несистемные и многие перемещенные лица приняты местными семьями, которые не обращаются за регистрацией».
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Также специальный докладчик ООН отмечает, что «без регистрации лица не могут получить доступ к социальным услугам, без внесения в реестры нельзя людей посчитать, нельзя увидеть динамику. Количество тех, кто не включен в систему регистрации, очень большое, и на этом основании мы сделали свое предположение».