За сутки из зоны АТО выехали более 640 человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Так, согласно оперативной информации, общее количество граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь до других регионов, составляет 17 тыс. 928 человек, в том числе 5 тыс. 68 детей, 1 тыс. 269 инвалидов и лиц пожилого возраста. За сутки переселено - 12 человек, в том числе 3 ребенка и 3 инвалиды и лица пожилого возраста.

Из района проведения АТО до других регионов переселено 243 тыс. 530 человек, в том числе 80 тыс. 459 детей, 37 тыс. 122 инвалида и лиц пожилого возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 53 тыс. 994 человека). За сутки - 643 человека, в том числе 138 детей и 171 инвалид и лица пожилого возраста.

Всего временно размещено 261 тыс. 458 человек, в том числе 85 тыс. 527 детей, 38 тыс. 391 инвалид и лица пожилого возраста. За сутки - 655 человек, в том числе 141 ребенок, 174 инвалиды и лица пожилого возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению Луганской ОГА - 26 тыс. 237 человек), общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 287 тыс. 695 человек.

Читайте такжеООН: на Донбассе погибли более 3,5 тысяч человекОтмечается, что наиболее сложная ситуация по размещению граждан, организации их жизнеобеспечения состоит в Донецкой области (размещено 54 тыс. 55 человек), Киеве (32 тыс. 688 человек), Запорожской (27 тыс. 235 человек), Днепропетровской (27 тыс. 149 человек), Луганской (26 тыс. 237 человек), Харьковской (19 тыс. 775 человек), Одесской (14 тыс. 313 человек) областях.

Наименьшее количество расселенных в Волынской (1 тыс. 279 человек), Тернопольской (1 тыс. 388 человек), Черновицкой (1 тыс. 663 человека), Ровенской (1 тыс. 719 человек) и Закарпатской (1 тыс. 826 человек) областях.