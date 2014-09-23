В пяти районах Донецка слышны залпы и взрывы

Об этом сообщает официальный сайт горсовета. «По состоянию на 18.30 обстановка в городе крайне напряженная. Сегодня бригады ДТЭК «Донецкоблэнерго» и ДТЭК ПЭС «Энергоуголь» вели работы по ремонту и замене поврежденных линий электропередачи в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском районах. Запитано 200 домов частного сектора в поселке Октябрьский Куйбышевского района. Таким образом, электроснабжение поселка восстановлено полностью. Также подключены 60 домов частного сектора микрорайона Привокзальный Куйбышевского района, обесточенных утром 23 сентября в результате аварийного повреждения подстанции. Кроме того, восстановлено электроснабжение поселка Шахты №11 в Петровском районе. В Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка также велись восстановительные работы на газопроводах», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВечером в Донецке обстреливали частный сектор, погиб мирный жительВсего без газоснабжения в Донецке остаются 28 предприятий и 988 абонентов, из которых 540 - дома частного сектора.