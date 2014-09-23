Из-за боевых действий Дебальцево и Ясиноватая полностью обесточены
88 населенных пунктов в Донецкой области полностью или частично остались без электричества в результате боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Полностью обесточены города Дебальцево и Ясиноватая.
Частично обесточены города Амвросиевка, Авдеевка, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Углегорск. В Донецке частично без электроэнергии остаются жители Куйбышевского, Петровского и Кировского районов города.
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Из-за боевых действий ремонтно-восстановительные работы в этих и некоторых других городах области вести невозможно.
Также без электроэнергии остается насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода - вода не поступает на Красноармейске и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция, Новостожкивський водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.